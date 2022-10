La Russia sospende l' accordo sul grano “Kiev attacca le nostre navi”

(Di sabato 29 ottobre 2022) MOSCA (ITALPRESS) – Il Governo russo ha sospeso “a tempo indeterminato” l'che garantiva nel Mar Nero il passaggio diche trasportanoucraino.“Le forze armate ucraine, al riparo di un corridoio umanitario creato nell'ambito dell'attuazione della “Iniziativa del Mar Nero” per l'esportazione di prodotti agricoli – spiega il ministero degli Esteri di Mosca in una nota – hanno lanciato un massiccio attacco aereo e marittimo utilizzando droni controe infrastrutture della flotta russa presso la base navale di Sebastopoli”.Il ministero parla di “attacco terroristico” e spiega come “la parte russa non può garantire la sicurezza dellecivili da carico che partecipano alla “Iniziativa del Mar Nero”, e nel'attuazione da oggi a tempo indeterminato”. – foto ...

