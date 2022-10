La Russia dice di aver respinto un violento attacco di droni ucraini nel porto di Sebastopoli | in Crimea

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le autorità russe hanno accusato l’esercito ucraino dicondotto un massicciodicontro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero, neldi, in, la regione dell’Ucraina annessa illegittimamente allanel 2014.

Sebastopoli, Mosca accusa Londra Chi loIl consigliere presidenziale ucraino Anton ... guerra Regno UnitoSecondo dati non confermati,, tra le navi danneggiate c'è il vettore di missili da crociera Kalibr 'Admiral Makarov': una potente esplosione nell'area dell'ormeggio della nave è stata ripresa in ...I russi lasciano Kherson, ucciso vice-capo del Gruppo Wagner. Bombe su Nikopol. L’Onu sprona le parti a rinnovare l’accordo sul grano. Mosca include nei libri ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...