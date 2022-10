La Russia chiude i rubinetti del grano e ricatta il Sud del mondo

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministero della Difesa russo ha dichiarato oggi pomeriggio che Mosca ha deciso di sospendere l’attuazione dell’accordo per l’esportazione dimediato dalle Nazioni Unite. La decisione si collega al presunto attacco di droni ucraini contro le navi della Flotta del Mar Nero che sono ormeggiate al largo delle coste della Crimea occupata, dove — a Sebastopoli — il Cremlino ha piazzato il quartier generale di una delle flotte strategiche della marina russa. Secondo Mosca, il bombardamento sarebbe avvenuto nella mattina di oggi, sabato 29 ottobre. L’Ucraina ha negato l’attacco. Per Mosca ci sarebbe anche un coinvolgimento del Regno Unito, ma le accuse non sono state supportate da nessun genere di prova. Non è nuovo questo genere di dichiarazioni (lo si era già visto nel caso del sabotaggio del gasdotto Nord Stream) e potrebbe essere utilizzato per mascherare ...