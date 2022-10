La Rettrice della Sapienza | Polimeni | i collettivi hanno rifiutato di confrontarsi | volevano entrare tutti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Non ha arretra di un passo e fa sapere che non ha “alcuna intenzione” di dimettersi Antonelladell’Università Ladi Roma, presa di mira daistudenteschi e dalle associazioni giovanili di sinistra che contestano l’interventopolizia, martedì scorso, all’interno del compendio universitario dopo che un centinaio di violenti provocatori aveva cercato di assaltare la facoltà di Scienze Politiche per impedire ai ragazzi di Azione Universitaria, a due docenti, al parlamentare di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani e di partecipare al convegno sul capitalismo organizzato dall’associazione giovanile di Centrodestra. “Ho già detto che non ho avuto voce in capitolo nell‘interventopolizia, la decisione è stata presa dalla Questura”, ribadisce, in ...