La rabbia del Maiorca per un possibile rigore dell’Espanyol

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 29/10/2022 alle 10:56 est La squadra delle Baleari ha lamentato un’azione clamorosa di Oliván su Ángel L’azione è avvenuta negli ultimi minuti della partita con il tabellone nelle tabelle VAR ancora una volta ha guadagnato importanza e questa volta è stata la squadra di Javier Aguirre a soffrire. La squadra delle Baleari ha trovato undi Oliván su Ángel che l’arbitro non ha fatto notare. Un’azione che poteva essere decisiva per la partita, visto che il tabellone era in pareggio ed erano gli ultimi minuti di gara. La dodicesima giornata traed Espanyol non ha lasciato indifferenti nessuna delle due squadre. All Son Moix esplose contro l’arbitro. Era l’88’ della partita e l’attaccante, con una mossa in cui è riuscito a ...