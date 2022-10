«La nostra violenza è di origine divina» | Mussolini e la marcia su Roma

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Noi non intendevamo vincere a metà, nell’autunno 1922. Le vittorie a metà non fanno rivoluzione. Ci si proposero varie soluzioni governative. Luogotenenti e nazionalisti fiancheggiatori ne sollecitavano la realizzazione. Ma, allora, meglio una soluzione costituzionale, maggioritaria, della crisi che non un’ibernazione di questa tra le spire del compromesso e le paratie della transazione. Il nostro movimento non poteva, non doveva divenire oggetto di mercato. Lo dissi apertamente ai miei diretti collaboratori. Molti di costoro mi volevano a, a dirigere le trattative. Risposi, avendo consenzienti soltanto Cesare Rossi e Italo Balbo, che con il capo della rivoluzione non si tratta. Se ne accettano le richieste o ci si batte per respingerle. Furono giorni apertamente variegati di diffidenza per gli uomini e per le cose. Questo estratto è stato pubblicato ...