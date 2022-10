La Meloni all' Altare della Patria | corona d' alloro al milite ignoto

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio Giorgiasi è recata all'per rendere omaggio al, in occasione dell'assunzione dell'incarico .è stata accolta dal Generale di...

'L'obiettivo è il ragionamento è dare seguito'indicazione tracciata dal presidentenelle sue dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento e segnare così un primo atto di discontinuità, ..."L'obiettivo " secondo fonti del governo " è dare seguito'indicazione tracciata dal Presidentenelle sue dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento e segnare così un primo atto di ...Un gesto dall'alto valore simbolico del Presidente del Consilio, nel 101esimo anniversario della partenza del treno che ha trasportato la salma del soldato a Roma per la sepoltura ...A pochi giorni dal suo giuramento, Giorgia Meloni è stata beccata così: il video del momento ha fatto il giro del web.