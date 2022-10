(Di sabato 29 ottobre 2022) Non è stata lantus arrembante di sempre, ma alla fine i ragazzi di Montero tornano da Cesena con i tre punti necessari per confermarsi in testa alla classifica. I bianconeri, vistosamente stanchi ...

La Gazzetta dello Sport

Non è stata la Juventus arrembante di sempre, ma alla fine i ragazzi di Montero tornano da Cesena con i tre punti necessari per confermarsi in testa alla classifica. I bianconeri, vistosamente stanchi ...Inter,, Milan, il Napoli a periodi, ogni tanto Roma e qualche volta si infila la Lazio, sono le ...pensano solo ai loro interessi societari e non al bene del calcio nel suo complesso e non ci... La Juve resta prima con una doppietta-show di Mancini. Inter, il solito Iliev regala il pari Conte è davvero vicino alla Juventus Come racconta Gazzetta, Antonio resta concentrato sul Tottenham, dove si sta giocando i primi posti della Premier L ...Quel che resta della Juventus vuole provare a rimanere a due punti dall'Inter. Una sfida che conta molto per cercare di riprendersi dopo i ko europei e anche se con tanti assenti dimostrare che ...