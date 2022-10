La Juve fa i conti per Conte | l’idea dei bianconeri

... secondo gli inquirenti, l'accordo tra il club e i legali del giocatore sui soldi - si parla di 19,9 milioni di euro - che la società avrebbe dovuto versare suidel portoghese anche in caso di ...Non è detto che sia scritta la parola fine su questa vexata questio, ma intanto come abbiamo accennato nel giro di pochi giorni lasi è ritrovata a fare icon la chiusura delle indagini ...Dopo l'eliminazione aritmetica dalla Champions League rimediata martedì per mano del Benfica la Juventus ora deve concentrarsi sul campionato di Seri ...Che il tifo ci renda tutti fanciullini e ci faccia dimenticare tutto il resto, è confermato dall'intervista rilasciata da Zvone Boban in settimana alla Gazzetta dello Sport.