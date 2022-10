La gravidanza gemellare con ovociti donati e congelati 14 anni fa

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - Due cuori battono nel ventre di Giuliana, 41, che a combattuto e vinto la sfida con un tumore al seno all'IRCCS Policlinico di Sant'Orsola di Bologna e che oggi porta avanti unagemellare, grazie all'impianto didi una donatrice crio-e vitrificati 14fa. È la prima volta al mondo che si documenta la fertilità dicrio-conservati e vitrificati così a lungo. Succede a Bologna, nel centro di ricerca dell'IRCCS guidata da Eleonora Porcu "Infertilità e procreazione medicalmente assistita e oncofertilità". "È un caso particolare che per noi è sinonimo di progresso, successo e speranza - spiega la professoressa Eleonora Porcu, responsabile della struttura al Sant'Orsola - per la prima volta dimostriamo che gli...

Secondo l'accusa 'in concorso e cooperazione tra loro cagionavano con colpa il decesso della gestante' ricoverata per minaccia d'aborto in gravidanza bicoriale. La Procura contesta ai ...