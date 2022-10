La Fiat 124 Abarth Rally compie 50 anni

Quattroruote

Ti potrebbe interessare: Pirelli Cinturato CA67 e CN36: tornano gli pneumatici per le850 eIscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia ...... la Fulvia HF, le tre Delta S4, HF Integrale 16v e la citata ( esposte lo scorso anno alla Fiera delle Auto e Moto d'Epoca di Padova ), laSpider del '71, o ancora la Peugeot 205 Turbo 16 ... Fiat 124 Abarth Rally, una "bomba" per il Gruppo 4 Nata negli anni Settanta per partecipare ai grandi campionati rally, nel nuovo millennio è stata reinterpretata in chiave moderna: ecco la sua storia ...La prima auto da rally con il logo dello Scorpione è il frutto di un progetto partito molto prima, quando la dirigenza di corso Marconi decise di organizzare un Reparto Corse in un sotterraneo di cors ...