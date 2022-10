Kvaratskhelia segna in Napoli-Sassuolo | nella sua città natale scoppia la festa – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Kvichafirma due assist ed un gol favoloso in, si esulta a Tsalenjikhadell’attaccante. Oramai in Georgia il tifo per ilè aumentato a dismisura, merito di Kvicha. Il talento dell’Est è diventato orgoglio nazionale, non solo per la folta comunità georgiana che vive in Italia, ma anche per coloro che guardano da lontano. L’eco delle gesta dell’attaccante delha fatto avvicinare tantissimi tifosi alla maglia azzurra. Ecco perché c’è chi addirittura ha compiuto un viaggio da Tbilisi per assistere al match Roma-, mentre oggi una enorme bandiera della Georgia è stata accolta con applausi e cori allo stadio Diego Armando Maradona. Kvaramania: i tifosi georgiani ...