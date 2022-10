Kvaramania | i tifosi georgiani sfilano all’esterno del Maradona – FOTO

(Di sabato 29 ottobre 2022) Kvickha Kvaratskhelia è l’idolo dei, un gruppo di supporters ha sfilato con la bandiera della Georgia prima di Napoli-Sassuolo. La comunità georgiana è molto folta nel capoluogo campano ed avere un giocatore di grande livello tra le fila del Napoli è sicuramente motivo di grande orgoglio. C’è chi dice di essere diventata tifosa del Napoli proprio grazie a Kvara. C’è chi invece da Tbilisi ha viaggiato fino a Roma pur di assistere alla partita Roma-Napoli con Kvaratskhelia protagonista. Oggi invece in occasione di Napoli-Sassuolo, una delegazione diha sfilatodello stadio Diego Armandola bandiera della Georgia. Sorrisi e tanto orgoglio per un giocatore che sta impressionando non solo in Serie A, ma in tutta Europa. I ...

