(Di sabato 29 ottobre 2022) Sonoleesplose nella baia di Sebastopoli:unlainche è stato considerato dal Cremlino come il più “massiccio” tra quelli lanciati sinora. Nel commentare l’operazione,si è scagliatail Regno Unito,to di aver collaborato non solo al colpotolama dianche il responsabile del sabotaggio del gasdotto Nord Stream.ha rigettato con forza le accuse che le sono state rivolte.un...

LA NOTIZIA

... neanche tanto a dire il vero, di Silvio Berlusconi che primaun improvviso colpo gobbo a La ...che va ad adombrare la già precaria posizione atlantista della coalizione proprio mentre susi ...Con un tweet, Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky,un duro attacco al Cav e riserva invece parole di stima in favore di Giorgia Meloni. 'Qualsiasi ... Kiev sferra un attacco contro la flotta russa in Crimea: colpite quattro navi. Mosca accusa Londra di essere coinvolta nell'operazione. Downing Street smentisce (Lapresse) Vladimir Putin torna ad attaccare l'Occidente in un discorso al Valdai Forum a Mosca. "E' un conglomerato complesso senza grande ...(Lapresse) Vladimir Putin torna ad attaccare l'Occidente in un discorso al Valdai Forum a Mosca. "E' un conglomerato complesso senza grande ...