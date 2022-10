Juventus | ritorno di fiamma per l’attaccante del Barcellona | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tornare di moda. Una situazione a dir poco paradossale, per certi versi impensabile. In casanon se la passano bene. L’eliminazione in Champions League, rimediata lo scorso martedì sera in quel di Lisbona, è stata l’ennesima batosta rimediata dalla Vecchia Signora in questo inizio di stagione. Bisogna immediatamente cambiare rotta, trovare il modo di ripartire. Non la scelta più ovvia, ma forse quello che può davvero dare una scossa all’ambiente: un nuovo innesto. Alla Continassa sembra sia tornato di moda il calciomercato. I bianconeri starebbero già pensando ad alcuni possibili rinforzi in vista del mercato di gennaio. Uno di questi, potrebbe provenire dal campionato spagnolo, più in particolare dal. Dopo essere stato frequente nomina del calciomercato estivo bianconero, adesso sembra ancora una volta tornato di moda. ...