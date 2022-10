Juventus | inchiesta Prisma | Agnelli prepara le contromosse

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lasta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia sportiva e non solo. Dopo la cocente eliminazione in Champions League i bianconeri devono fare i conti anche le inchieste giudiziarie a proprio carico. L’sulle plusvalenze fittizie denominata dalla procura di Torino, non fa dormire sogni sereni ad AndreaIl numero uno della squadra bianconera, secondo quanto riportato da Tuttosport, è pronto ad affrontare il processo che si terrà in estate ela sua difesa, non facendo trapelare alcuna preoccupazione sulla posizione del club bianconero. Gli avvocati bianconeri Marco Bellacosa e Davide Sangiorgio sono in prima fila per difendere i bianconeri e lavorano alacremente ad una valida ...