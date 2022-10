Juventus | è emergenza | Allegri punta sui giovani | VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022) Laè in cerca di una reazione positiva a partire dalla partita contro il Lecce in Serie A.punterà suiper ovviare alle numerose assenze.

- Inter, Allegri intotale: Inzaghi spera in Brozovic Massimiliano Allegri, allenatore della© LaPresseMomento disastroso per la, che oltre a perdere partite vede ...Lanon fa a tempo a recuperare qualche infortunato che subito il suo posto allo J Medical ...sullo staff e sulla preparazione atletica ma adesso il problema sta diventando davvero un'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tra i calciatori della Juventus c'era preoccupazione in merito ai pagamenti degli stipendi. Spunta un messaggio di Gonzalo Higuain.