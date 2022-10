Juve | tra tanti dubbi c'è una certezza per il futuro

... ai quali si è aggiunta la beffa dell'aumento del numero già esponenziale degli infortunati, con Leandro Paredes e Dusan Vlahovic che hanno infoltito il gruppo degli indisponibiliil match contro ...() 15:45 Milik, Vlahovic e Kean: i numeri dell'attaccoLe statistiche sulle reti dei tre attaccanti bianconericampionato e Champions in questo inizio di stagione. () 15:40 Iling - Junior, l'...JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulè, Milik. Kostic. Allenatore: Allegri.18:01 - E' COMINCIATA LECCE-JUVENTUS! 17:59 - Scambio dei gagliardetti in corso tra i due capitani, giusto qualche istante e poi si comincia! 17:57 - Squadre in campo! 17:55 - Squadre nel tunnel, tra ...