Juve | Allegri | «Era importante vincere dopo Lisbona»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole di Massimilianoal termine della partita con il Lecce: «A livello tecnico abbiamo fatto bene» Massimilianoa DAZNLecce-. PARTITA – «I ragazzi si sono ben comportati, buona partita a parte l’ultimo tiro che abbiamo concesso e dove siamo stati fortunati. Potevamo far gol prima, a livello tecnico abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni importanti. Erala brutta batosta di». FAGIOLI – «É un ragazzo di grande qualità. Ha fatto un percorso dove è stato “imbastardito nel ruolo”. Io credo debba giocare davanti alla difesa, ma deve imparare questo ruolo perchè non l’ha mai fatto e ogni tanto va in giro. Ha avuto questo colpo, bravo Iling a dargliela lì. Ma ...

, che ne parlò bene già in un'intervista nel 2018, ha ribadito al Via del Mare di star "... Fagioli e il suo colpo di genio hanno regalato allail temporaneo quinto posto in classifica e la ...Privo di Vlahovic anche lui infortunato (e sono dieci in totale, ndr), nellaschiera Milik al centro dell'attacco con ai lati Kostic e il giovane Soulé. A metà campo spazio a un altro ...SERIE A -Il tecnico della Juventus analizza ai microfoni di DAZN il successo per 1-0 a Lecce: "La squadra ha fatto una buona partita, a parte il finale".Max Allegri si gode un successo sofferto ma cruciale della sua Juventus contro il Lecce: "I ragazzi hanno fatto una buona partita, concedendo un solo tiro al Lecce nel finale, su cui siamo stati anche ...