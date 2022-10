(Di sabato 29 ottobre 2022) Buone notizie per l’Italal termine della prima giornata dell’Oceaniadi2022, unica competizione al mondo di un circuito continentale che assegna gli stessidi un Grand Prix (e del Mondiale Junior) per la World Ranking List e di conseguenza anche per le graduatorie di qualificazione olimpica verso, unica azzurra impegnata nel day-1 sui tatami australiani, ha centrato un buon terzo posto nella categoria fino a 63 kg aggiudicandosi così 175imnti che la proiettano virtualmente in zona qualificazione per la rassegna a cinque cerchi. La diciannovenne veneta, nel suo cammino odierno, ha sconfitto al debutto la statunitense Sara Golden per ippon prima di cedere il ...

Doppia eliminazione al primo turno nei - 63 kg per la debuttanteScutto (bronzo mondiale juniores in carica) e per Nicolle D'Isanto , sconfitte per ippon rispettivamente dalla spagnola Sarai ...Difficile andare oltre gli ottavi di finale anche nei 63 kg per la debuttanteZucco (nello spot dell'israeliana Sharir) e Nicolle D'Isanto (al secondo turno una tra Kerem Primo e la ceca Zachova), mentre Martina Esposito ha una bella occasione per provare a raggiungere ... Judo, Agnese Zucco è terza nell'Oceania Open di Perth e porta a casa punti pesanti in ottica Parigi 2024