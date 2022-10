Jerry Lee Lewis morto a 87 anni | chi era la leggenda del Rock&Roll? Le sette mogli | figli | scandali | vita privata | carriera

La leggenda del rock and roll aveva 87 anni. Tra i suoi successi 'Great Balls of Fire'. Il rock and roll perde uno dei suoi padri fondatori. All'età di 87 anni, è venuto a mancareLewis. Noto anche con il soprannome di 'killer', per via del suo modo di esibirsi sul palco, sempre anticonformista e al limite della ribellione, Lewis ispirò generazioni di musicisti ...Il 'Killer' si è spento all'età di 87 anni. Indelebile la sua impronta nel mondo della musica, testimoniata dagli omaggi dei colleghi per la sua scomparsa, da Keith Richards a Gene SimmonsNel corso della sua carriera il cantante ha pubblicato più di 40 album in studio e ha vinto quattro Grammy Awards ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.Jerry Lee Lewis morto a 87, tutto quello che c'è da sapere sulla re del Rock and Roll: le sette mogli, la carriera, gli scandali, la malattia ...