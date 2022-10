Irving ancora nella bufera | promuove sui social un film antisemita

(Di sabato 29 ottobre 2022) Stare lontano dalle controversie non è certo la sua specialità. Kyriene ha infatti combinata un'altra. Dopo la scorsa stagione passata quasi interamente ai box per il rifiuto di vaccinarsi ...

Pronta la reazione del proprietario della franchigia di Brooklyn, Joe Tsai: 'Sono deluso dal fatto che sembri promuovere un film basato su un libro pieno di disinformazione antisemita. Voglio ... Irving ancora nella bufera: promuove un film antisemita sui social La stella dei Brooklyn Nets su Twitter condivide una pellicola intrisa di cliché razzisti. Proteste e reazioni sdegnate negli Stati Uniti per il campione no vax, parte di una tribù Sioux e oppositore ...