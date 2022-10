Iran | monito dei Pasdaran ma continuano le proteste degli studenti Gli Usa vogliono parlarne all' Onu

la Repubblica

- Il capo delle guardie rivoluzionarie intima lo stop ai manifestanti e accusa Washington, Londra e Arabia Saudita di alimentare la tensione. Arrestate 2 reporter iraniane accusate di essere 007 ...Durodei Guardiani della Rivoluzione dell'ai manifestanti che dalla morte di Mahsa Amini , avvenuta il mese scorso mentre era in custodia della polizia religiosa, stanno scendendo in piazza in ... Iran, il monito dei Pasdaran ai manifestanti: "Oggi ultimo giorno di proteste" Il capo delle guardie rivoluzionarie intima lo stop ai manifestanti e accusa Washington, Londra e Arabia Saudita di alimentare la tensione. Arrestate 2 reporter iraniane accusate di essere 007 ..."Non venite in piazza. Oggi è l'ultimo giorno di rivolte", ha avvertito il comandante, facendo ipotizzare che le forze di sicurezza ...