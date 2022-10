Inter-Sampdoria | Inzaghi | “La squadra è in fiducia Mi diverto a vederla giocare”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Stiamo bene, laè ine stiamo convincendo. Dobbiamo continuare così, il campionato corre veloce e nessuno rallenta. Ma il mese di ottobre è stato quasi perfetto. Mia vederla, sappiamo quel che vogliamo. Sto riportando dentro i giocatori che sono mancati. Quando un allenatore può scegliere, è tutto più semplice”. Lo ha detto a Sky il tecnico dell’Simonedopo la vittoria sullaper 3-0. Sulla scelta di Calhanoglu al posto di Brozovic: “Hakan sta facendo bene. Quando ho capito che l’infortunio di Brozo era serio, ho pensato di mettere Calhanoglu, in particolar modo dopo la partita con la Roma. Asllani però sta crescendo. Brozovic difficilmente ce l’avrò martedì, valuteremo per domenica. ...

E' stato ucciso in strada un'ora prima dell'inizio di. La vittima si chiamava Vittorio Boiocchi , 70 anni, storico capo ultrà della curva nord dell', raggiunto da almeno tre proiettili, poco prima delle 20, in via Fratelli ......30 Anadolu Efes - Fenerbahçe 79 - 88 19:00 ASVEL - Baskonia 87 - 61 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Napoli - Sassuolo 4 - 0 18:00 Lecce - Juventus 0 - 1 20:453 - 0 ...Secondo quanto appreso da Sky Sport, però, anche quest'ultimo dubbio sembrerebbe essere stato risolto: Stefan De Vrij partirà titolare contro la Sampdoria Lo stesso per la porta e l'attacco che sarann ...