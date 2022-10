Inter-Roma oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A Femminile 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv e, sfida valida per l’ottava giornata della. Il pareggio contro il Sassuolo è costato alle nerazzurre due posizioni in classifica. Tra le squadre che le hanno sorpassate in vetta c’è proprio la(oltre alla Fiorentina), che proverà a confermarsi in testa. Di contro, l’proverà a rispondere operando il contro sorpasso. Chi riuscirà ad avere la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di sabato 29 ottobre, con la partita che sarà visibile intv in chiaro su La7 oppure in...