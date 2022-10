Calciomercato.com

Ma i conti dell'non sono rassicuranti ed è quanto sottolinea Antonio F. Giudice sul Corriere dello Sport in unarticolo sul presente ...Insomma, la rivalità trae Juventus resterà per sempre uno degli argomenti più caldi della ...//www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Moratti: '... Inter, il duro attacco di Moratti | Serie A Blucerchiati desiderosi di invertire il trend e allontanarsi dalla zona retrocessione, contro l'Inter serve più di una buona partita ...Dejan Stankovic sa che quella di Inter-Sampdoria non potrà essere una serata come le altre. «Il mio passato non si può e non si deve cancellare – attacca il mister alla vigilia della sfida del “Meazza ...