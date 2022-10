Insonnia e ora solare | è il momento di recuperare il sonno perduto?

(Di sabato 29 ottobre 2022) Poi mi strucco per prendermi cura di me e leggo un libro rilassante con mia moglie e i due cani' racconta. Mindfulness: 7 consigli anti ansia guarda le foto 'Avevo quattro anni quando per ...

solare: è il momento di recuperare il sonno perduto Sarà l'solare a restituire agli insonni il piacere delle "belle dormite" Studi e scoperte da Nobel hanno messo in discussione ...Al cambio dell'molti lamentano stanchezza,, irritabilità, mal di testa e sbalzi d'umore. Non è solo una questione legata al benessere, però. In un periodo in cui a pesare sulle tasche ...Sarà l'ora solare a restituire agli insonni il piacere delle "belle dormite" Studi e scoperte da Nobel hanno messo in discussione tante verità acclarate. E il riposo sembra sempre più un abito da cuc ...Ora solare 2022, quando si cambia Alle ore 3:00 di questa notte lancette indietro di un'ora. Addio all'ora legale fra favorevoli e contrari ...