Infortunio Di Maria | ecco quando rientrerà il calciatore argentino | i dettagli

(Di sabato 29 ottobre 2022)Angel Diritornerà in campo con la maglia della Juventus dopo l’ennesimodella stagione: iCome riferito da Tyc Sports, ci sono novità riguardo l’di Angel Die il rientro in campo con la Juventus. L’esternonon vorrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione al Mondiale, ma il club bianconero ha bisogno di lui al più presto possibile. Proprio in quest’ottica e in accordo con lo staff medico, Didovrebbe giocare una o due gare prima della lunga sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... la sua caratteristica principale è la grande abilità in difesa, condita da alcune attaccanti di palla alta importanti comeTeresa 'Terry' Bassi (out nella prima giornata per unalla ...Anche Di, De Sciglio e Kaio Jorge sarà difficile che recuperino. Rischia di rimanere fuori ... In casa Inter invece Inzaghi al momento ha due giocatori fuori per: Dalbert e Brozovic. Il ...In casa Juventus ci sarebbe un po' di irritazione per i tanti infortuni occorsi in questa prima fase di stagione ...Arriva dall'Argentina - e in particolare da TyC Sports - un aggiornamento sulle condizioni di Angel Di Maria, ancora ai box per infortunio. Secondo questa r ...