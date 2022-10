Infortunio Chiesa | rientro posticipato per l’esterno | le ultime

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ildi Federicocon i compagni è stato rimandato, doveva essere Lecce la sua sfida invece toccherà attendere ancora un po’ per rivederlo Ildi Federicocon i compagni è stato rimandato, doveva essere Lecce la sua sfida invece toccherà attendere ancora un po’ per rivederlo. La Juve spera ora di riaverlo per la trasferta di Verona, penultima gara prima della sosta, anche se non è da escludere che l’ex viola si riveda direttamente nel 2023. Lo riferisce Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

