Indagini | condanne e conflitti di interesse | la lista scorretta contro i ministri del governo Meloni

Leggi su open.online

(Di sabato 29 ottobre 2022) Circola online unadove i membri del nuovovengono etichettati come indagati, condannati o che si trovino di fronte a un evidente conflitto di interessi. Tale elenco, con le posizioni contestate, risulta però scorretto e in molti casi vengono citati episodi passati senza però riportare gli eventi successivi che ribaltano le critiche del post. Analisi Ecco uno dei post che circolano online con l’elenco deicontestati: LADELDI ALTO PROFILO – ECONOMIA: Giorgetti, moglie e socio condannati per truffa.– ESTERI: Tajani, soldi ai partiti si ma contrario al reddito di cittadinanza quindi soldi al popolo no! – DIFESA: Crosetto, finta laurea è solo diplomato, ha un’azienda che produce ARMI – INTERNO: Piantedosi, indagato sulla Diciotti. – ...