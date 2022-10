Indagine Juve | i dubbi dei giocatori | «Perché rinunciare agli stipendi?»

(Di sabato 29 ottobre 2022) «dobbiamo?». Sono questi idei calciatori dellantus legata alla cosiddetta “manovra”, al centro dell’della Procura di Torino. Come riporta La Stampa, tra i primi ad avanzare perplessità sono Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, in particolare all’interno della chat di WhatsApp della squadra. Il 28 marzo 2020, la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Allatolsero due scudetti, e uno lo assegnarono a lui che lo rivendica: "Assolutamente sì. So ... che orientò l'favorendo l'Inter", oppure: "perché non gli chiedete della prescrizione" e ......Damascelli torna sull'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze e gli stipendi della... anzi fastidioso, il puntiglio, lo definisco tale, degli inquirenti nelle loro azioni di, ...Nuovi dettagli sull'inchiesta Juve: in chat le domande dei big a Chiellini sulla questione stipendi. Perplessità e scetticismo da due campionissimi dopo gli inviti del capitano.Questa mattina La Stampa torna sull'inchiesta Prisma e la manovra stipendi che vede protagonista la Juventus, analizzando le carte in mano alla Procura. La guardia di finanza ...