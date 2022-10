Incidente al Circo Orfei | trapezista cade e si frattura il cranio video

(Di sabato 29 ottobre 2022): il– Drammaticoal. Unaè precipitata nel vuoto mentre si stava esibendo nella sua performance senza rete di protezione. L’è avvenuto nella serata di ieri, 28 ottobre 2022. Lo spettacolo si stava svolgendo alGrecadi Terlizzi, in provincia di Bari. La donna, 24enne di origini ucraine, è stata portata in codice rosso al Policlinico ed è stata operata. Secondo quanto riportato dai media locali lasi è procurata ladel. Sono al momento in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Leggi anche ...

