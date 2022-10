In carcere per il furto degli auricolari Si uccide dopo due giorni

'Servonochi sta in' è la motivazione che sarebbe stata avanzata nell'occasione da autori, secondo gli inquirenti, di ripetute intimidazioni ambientali derivante dal proprio calibro ...Il prossimo 3 novembre sarà trattato il ricorso davanti il Tribunale della Libertà di Caltanissettapadre Rosario Buccheri cappellano deldi Enna arrestato lo scorso 13 ottobre dalla polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della polizia ...(Adnkronos) – Voleva simulare di aver subito una violenza da parte degli educatori della comunità in cui era rinchiusa e aveva chiesto a un’amica di reperirle il liquido seminale del proprio ragazzo.Lo Stato dovrà risarcire l'ex direttore sportivo del Kamarat per aver trascorso ingiustamente 37 giorni in carcere ...