Il Tribunale assolve una donna percettrice di Rdc che gioca on line 300 mila euro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl “reddito è cosa diversa dal gioco” e dunque il fatto non sussiste. Con questa motivazione ildi Avellino ha assolto una 37enne residente nel capoluogo irpino che dal 2019 percepiva il reddito di cittadinanza nonostante nello stesso anno avesse movimentato con carte prepagate una somma di trecentosu tutti i tipi di scommesse e giochi on. L’accanitatrice, che nel frattempo ha rito e perso tutte le somme vinte, aveva contestualmente percepito 12.600dall’Inps. La tesi sostenuta dall’avvocato Danilo Iacobacci, difensore della, secondo la quale le vincite provenienti da giochi non costituiscono reddito è stata accolta dal collegio giudicante presieduto da Sonia Matarazzo, a ...

