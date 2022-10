Il Topolino italiano compie 90 anni Ecco le “rocambolesche avventure” delle prime uscite in edicola | come quando si chiamò “Topo Lino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nato nel gennaio del 1928 dalla fantasia di Walt Disney e Ub Iwerks, Mickey Mouse giunse in Italia solo alla fine di marzo 1930 col nome di. I primi a “incontrarlo” furono i lettori della torinese Gazzetta del Popolo, il quotidiano nel cui supplemento illustrato fu pubblicata la prima striscia disegnata da Iwerks e intitolata Ledinella giungla. Quello fu l’esordio diin Italia, ma occorsero altri dueprima che ildi carta più famoso al mondo ottenesse una testata tutta per sé dove pubblicare le propriee quelle della “famiglia Disney” che sarebbe cresciuta in maniera esponenziale. Contrariamente a ...