Il tiktoker Shamzy e il potere della risata | “La vita è buffa | solo che non lo notiamo abbastanza”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dalla promozione dei percorsi di studio universitari alla sensibilizzazione sull’educazione sessuale passando per divertenti e irriverenti sketch comici, ilintutti a casa sua. Andrea di Raimo, in arte, 22 anni di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, sabato 29 ottobre (ore 21) sarà di scena alla Tuscany Hall di Firenze con il suo spettacolo “A casa mia!”, esilaranti gag che lo hanno già incoronato uno dei più frizzanti e divertentiitaliani con oltre 1,6 milioni di follower. Andrea di Raimo, in arte, sabato 29 ottobre (ore 21) sarà di scena alla Tuscany Hall di Firenze con il suo spettacolo “A casa mia!” (Instagram)Andrea, chi ina ‘casa sua’? “Tutti, grandi e piccini. E’ uno spettacolo quasi autobiografico, un ...

