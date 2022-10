Il tecnico del Mallorca su Muriqi | «Lo ha portato il destino»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole di Javier Aguirre,del, su, arrivato in estate dalla Lazio: «Lo amiamo moltissimo» Javier Aguirre,del, ha parlato di, arrivato dalla Lazio dopo una lunga estate di trattative. Di seguito le sue parole. «penso sia. Con la Lazio avevamo un’opzione di acquisto e non potevamo riscattarlo viste le cifre. Il Bruges l’ha pagata e il giocatore non ha superato le visite mediche. Per questo motivo i biancocelesti hanno abbassato il prezzo per noi. Per quanto sia brutto, lo amiamo moltissimo (ride, ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... con qualificazione in Champions e risalita in campionato, ilpiacentino si è espresso in ... Autore3 - 0 nerazzurro con una bella galoppata in contropiede, Joaquin Correa a Inter Tv si è ...Le paroledella Sampdoria, Dejan Stankovic ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 3 - 0 contro l'Inter a San Siro: "L'impatto è stato buono ma gli episodi contrari hanno compromesso la nostra ...Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, in conferenza dopo la vittoria dei suoi per 4-1 sul Chelsea, torna a parlare della sua esperienza allo Shakhtar, finita prematuramente a causa dell'invasione ...Netta vittoria di Karakurt e compagne per 3-0 (25-17, 25-19, 25-18) contro l'imbattuta squadra toscana che oggi ha dovuto rinunciare ad Elena Pietrini, oltre che a Zhu e Merlo ...