Il prof (di sinistra) che bestemmia contro il ministero "del merito"

Inoltre, il capogruppo diProgetto Comune è evidentemente indegno di sedere in un organo ...ha chiesto nella Quinta Commissione del Consiglio regionale di fare un atto per sospendere il. ...Potrebbero esserci ripercussioni anche sul luogo di lavoro per il capogruppo diProgetto Comune al Quartiere 4 di Firenze, Filippo Zolesi, dopo che in un post su Facebook aveva commentato con una bestemmia il nuovo nome del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Una ...La dicitura "merito" nel ministero dell'Istruzione lo fa bestemmiare sui social: accertamenti sul professore e consigliere di Sinistra Progetto Comune ...Ad incriminare il docente - nonché consigliere comunale nella città di Firenze - un post diffuso su Facebook. La questione è stata sollevata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Torselli e Draghi che ...