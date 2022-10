(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott — Nonostante la vergognosa decisione deldi tenere chiuso ilnella giornata del centenario della Marcia su Roma, ieri ifascisti hanno ricevuto lo stesso la loro corona di fiori. Ifascisti hanno ricevuto la loro corona di fiori alNo, nessuno si è introdotto nel cimitero capitolino violando i sigilli: ci hauna, di cui non si conoscono le generalità, che stamattina ha suonato al portone del palazzo di CasaPound Italia, in via Napoleone III, consegnando una busta a chi le aveva aperto. Nella busta, una lettera scritta a mano e la fotografia di una corona di fiori posta all’interno della cappella dedicata aifascisti eretta al. Quella cappella a cui ieri ...

Il Primato Nazionale

Stavolta c'è una ordinanza delche interdice "l'accesso al pubblico presso il cimitero monumentale del Verano per l'intera giornata del 28 ottobre" . Marsella si difende: "L'iniziativa non l'...... con le presidenti dei municipi I e II Lorenza Bonaccorsi e Francesca Del Bello, con l'assessora alle attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli e con l'alloraMatteo Piantedosi, ... Il prefetto chiude il Verano il 28 ottobre, una signora lo beffa: “Ci ho pensato io a onorare i caduti” La denuncia di CasaPound: "Volevamo deporre un mazzo di fiori nella cappella dei morti fascisti, per impedircelo hanno sigillato l'intero camposanto" ...L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente. Statistiche Statistiche L'archiviazione tecni ...