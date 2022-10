Il papà del rock Un genio ' Killer' Troppo spericolato per i miti di oggi

È morto a 87 anni uno degli eroi della Sun Records assieme a Presley e Cash: la sua vita era davvero ...... due a Roma nel 2016 e 2018, uno in Egitto nel 2017 quindi ad Abu Dhabi nel 2019 per la già ricordata formadocumento sulla Fratellanza e l'ultimo non più tardi di 40 giorni fa in Kazakistan). ...