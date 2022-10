Novella 2000

IlCatalogo regali aziendali Natale 2022 di Aibi è già online sul sito dell'Associazione. All'... Tra le tante possibili proposte, spicca il 'per la Pace®' realizzato in collaborazione ...Ilcatalogo regali aziendali Natale 2022 di Ai. Bi. è ricco di proposte pensate proprio per ... Tra le tante possibili proposte, spicca ilper la Pace® realizzato in collaborazione ... Il nuovo panettone all'aceto balsamico di Acetaia Malpighi L'innovativo panettone all'Aceto Balsamico IGP "Oro" dell'Acetaia Malpighi presentato a Novella Cucina: ecco com'è fatto ...La giuria esterna era composta da Fabio Bertoni, la Dott.ssa Simona Lauri, Alessandro Bertuzzi e Ettore Cioccia, tutti grandi professionisti e lievitisti. Vi sono state medaglie ed attestati di partec ...