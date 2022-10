Il Napoli e la carica dei 101 punti | è una macchina da guerra non gioiosa che porta male

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ile i suoi primati. Le vittorie consecutive sono tredici. Otto in campionato e cinque in Champions. Dopo 12 giornate ilha 32, viaggia alla media di 101. Non ci sono più aggettivi. E oggi il Sassuolo ha pure provato a opporre una discreta opposizione. Ma là davanti la squadra di Spalletti è semplicemente mostruosa, Kvaratskhelia e Osimhen si sono divertiti come al parco. Il georgiano è arrivato a quota sei e sette assist. Osimhen con la tripletta, è salito 7 ed è capocannoniere. Ilè unada, non diciamoaltrimenti. Ma, non ce ne vorrà Spalletti, la vita è più semplice se Kvaratskhelia gioca con te. È un calciatore semplicemente di un altro pianeta. Più che extracomunitario, ...