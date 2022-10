IL MATTINO – Mertens rottura con Spalletti | l’idillio finito con una frase del belga

(Di sabato 29 ottobre 2022) Driese Lucianoun rapporto che si è incrinato dopo unadelsul mancato scudetto del Napoli. Nell’ultima sessione estiva di calciomercato si è assistito ad un tira e molla sul rinnovo di contratto di. La mail inviata daltramite gli avvocati che non è piaciuta alla società, la risposta fredda di Aurelio De Laurentiis e poi la separazione.resta nel cuore dei napoletani, così come Napoli resta nel cuore di, ma l’attaccante non indossa più la maglia azzurra. Ilritorna sull’addio del calciatore che è stato non proprio dei migliori, dato che si tratta comunque del bomber all time della squadra azzurra con 184 reti. “Non mi piace il tentativo di oscurare questo grande ...

Il bomber azzurro in Champions League con 17 gol è, poi Insigne a 12 . Al quinto posto Zielinski a 5 reti (con Callejon), tre messe a segno in questa edizione, la doppietta al Liverpool al ...Quando ha ricevuto la mail degli avvocati di(la richiesta da 8 milioni di euro) ha capito che non c'erano margini. E ha voltato pagina senza sussulti del cuore. Per ogni pezzo che veniva ... Mertens, gol lontano da Napoli: ma il Galatasaray si ferma sul 2-2 Nello scorso campionato dopo la gara contro il Sassuolo ci fu un botta e risposta a distanza tra Mertens e Spalletti.Il primo gol del Napoli in coppa dei Campioni lo segnò Francini al Real Madrid, indimenticabile, in un San Paolo pienissimo il 30 settembre 1987: gli azzurri passarono in vantaggio con la ...