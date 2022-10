Il manager della Premier League ha detto che ha “due partite” per salvarsi il lavoro

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sito inglese: Darren Bent crede che Jesse Marsch abbia solo dueper salvargli ilcomedel Leeds. La scorsa stagione è entrato in sostituzione di Marcelo Bielsa e ha aiutato il club a evitare miracolosamente la retrocessione. Tuttavia, hanno avuto il peggior inizio di stagione possibile, con il club che ha vinto solo due delle 11e si è seduto al 18° posto in classifica. Se Jesse Marsch non è in grado di cambiare le cose, il Leeds sarà ancora una volta nel bel mezzo di un’altra battaglia per la retrocessione. Ma nonostante la brutta partenza e la crescente pressione, l’americano ha insistito sul fatto che le prestazionisua squadra meritano più punti di quelli che hanno. Egli ha: “Se andiamo da una partita all’altra e guardi al fatto che ...