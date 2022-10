Il gol | le lacrime di gioia | la foto finale | che notte per Fagioli

Corriere dello Sport

Per gli juventini è inevitabile definirlo "unalla Del Piero", idolo di Nicolò, seguito da un'esultanza tra led'emozione e gli abbracci dei compagni.Una notte indimenticabile per il giovane bianconero, decisivo a Lecce. Ecco le foto più belle di Nicolò ... United, Ronaldo quasi in lacrime dopo il gol: il suo messaggio Fagioli si prende la Juve, con un gol (primo in A) capolavoro da tre punti contro il Lecce, e quasi non ci crede, sfogandosi con un’esultanza rabbiosa, in lacrime. È ...Il Pipita Higuain scoppia in lacrime in diretta tv con Battisuta mentre ricorda Maradona e il Napoli. CALCIO NAPOLI. Il Pipita Higuain in lacrime nel ricordo di Napoli e di Maradona. Ospite di Batti ...