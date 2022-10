Il fantasma di questo celebre personaggio ha scioccato tutti

Leggi su chesuccede

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ildihatantissime persone. Ilè la forma visibile di un’anima, spesso rappresentata come figura evanescente, vestita di bianco. La reale esistenza dei fantasmi, come digli altri elementi soprannaturali o altri esempi di vita ultraterrena, non ha mai avuto riscontri scientifici in quanto priva di prove L'articolo proviene da CheSuccede.it.