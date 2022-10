Il Croce di Sangiuliano Una storia antica

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) Che Gennarocome primo atto da ministro abbia visitato ieri la biblioteca di Benedettoa Napoli, non è un caso. Per capire come questa decisione affondi le radici nella suapersonale, bisogna fare un salto indietro di trent’anni. Siamo a Napoli, primi anni Novanta, edirige da poco il vecchio giornale del Partito liberale cittadino, L’Opinione del Mezzogiorno. Con lui a collaborare ci sono anche alcuni giovani alle prime armi che, sotto impulso del segretario cittadino del partito, il compianto Ernesto Paolozzi, che era anche uno noto studioso di, animano di vivacità giovanile le vecchie stanze di via Medina, ove, dopo il secondo conflitto, vecchissimo, transitava pure. Fra i “giovani liberali” c’è anche il sottoscritto, che a casa ...