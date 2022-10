Il cimitero delle Fontanelle verso la riapertura La soddisfazione delle associazioni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella settimana in cui si è inaugurata la nuova facciata della chiesa di Santa Luciella, quella che al centro storico conserva il teschio con le orecchie, il Comune stanzia 200 mila euro per riaprire il. Entro febbraio del 2023, il sito famoso per essere l’ossario più grande della città di Napoli, uno dei luoghi simbolo del suo culto dei morti, potrà essere riaperto al pubblico. E, in più, potrà essere gestito da una cooperativa sul modello di quanto avviene anche per altri beni culturali della città, dalla Sanità fino a Sant’Anna dei Lombardi. “Finalmente, ci siamo”, commenta non a caso su Facebook il gruppo dei Giovani. Ildoveva essere riaperto già nei mesi ...