Il capo ultrà dell' Inter ucciso a Milano | ecco chi era Boiocchi ' Quegli 80mila euro al mese tra parcheggi e altro'

E' stato ucciso in strada un'ora prima dell'inizio di Inter - Sampdoria . La vittima si chiamava Vittorio Boiocchi , 70 anni, storicodella curva nord dell' Inter , raggiunto da almeno tre proiettili, poco prima delle 20, in via Fratelli Zanzottera a Milano , nel quartiere Figino in cui risiedeva. L'uomo è stato vittima ...L'obiettivo - scrivevano i giudici era di "spezzare quel legame pericoloso esistente fra Boiocchi Vittorio e la tifoseria interista anche al fine di tutelare i soggetti legati al mondo degli...