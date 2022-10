Ida Platano sta di nuovo male? La foto scatena il panico tra i fan – FOTO

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ida, una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne, starebbe ancorae sarebbe andata in ospedale. Ecco leche lascerebbero intendere che la parrucchiera siciliana potrebbe avere dei problemi di salute. Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, a causa del ponte della festività Tutti i Santi, i L'articolo proviene da Inews24.it.

Come vedremo nelle prossime puntate, Armando si concentrerà in particolare su Alessandro Vicinanza , tornato a frequentare con costanzadopo che, solamente pochi fa, aveva deciso di ...Ancora non é chiaro quali sentimenti ci siano tra i due ex fidanzatie Riccardo Guarnieri, ma quel che è certo è che le loro discussioni a centro studio, occuperanno ancora gran parte ...Nelle prossime puntate di Uomini e Donne saranno nuovi colpi di scena e Maria sarà costretta ad intervenire per sedare lo studio!Tramite una Instagram Stories, la dama di Uomini e Donne ha fatto sapere di trovarsi nella sala d'attesa di un ospedale ...